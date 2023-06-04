عوده: الأحداث تتسارع في المنطقة ووحده لبنان محكوم بالفراغ والضياع والغموض

عوده: التعطيل لم يعد يجدي والإستعلاء والهيمنة لا تقودان إلى مكان آمن

سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة من يعمل على إنقاذ البلد، ومن يدفع نحو الإصلاحات الضرورية، ومن يطبقها، إن لم يكن هناك رئيس وحكومة؟



واشار، في عظة الاحد، إلى أن الأحداث تتسارع في المنطقة، والدول تستجيب لمصالحها ولحاجات أبنائها، ووحده لبنان محكوم بالفراغ والضياع والغموض، فيما شعبه يعاني وموارده تستنزف.



وشدد على أننا بحاجة إلى رجاحة العقل وبعد النظر، إلى حسن النية وسعة الصدر، معتبرا أن التعطيل لم يعد يجدي والإستعلاء والهيمنة لا تقودان إلى مكان آمن بل تولدان ردة فعل سلبية ضارة.



وشدد عوده على ضرورة التعقل وتقديم المصلحة العامة على كل مصلحة.