قطار الرئاسة يتحرك مجدداً.. فماذا في تحضيرات المعارضة اليوم؟

اجتماع اليوم في دارة معوّض للإعلان عن موقف المعارضة..

سيتم اعلان قوى المعارضة اليوم عن موقفها، الى جانب الاعلان ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور من دارة النائب ميشال معوض في الحازمية، وخيار المكان جاء لان دارة معوّض ستعطيه الافضلية اذ انه كان مرشح المعارضة الاساسي في الانتخابات الرئاسية.



قوى المعارضة الاساسية التي تقف الى جانب أزعور، فضلًا عن التيار الوطني الحرّ، هي:



- 18 نائبًا من أصل 19 للقوات اللبنانية إذ ان رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون لا يؤيّد خيار أزعور.



- نواب الكتائب الأربعة



- نواب حركة التجدد الأربعة

- ثلاثة نواب تغييريين أعلنوا تأييدهم أزعور وهم: وضاح صادق، مارك ضو وميشال الدويهي.

أمّا النائبتان سينتيا زرازير وحليمة القعقور فقد أعلنتا عدم تأييدهما لأزعور، ويبقى بقية النواب التغيّيريين بدون خيار واضح.