الشيج قاووق: طبيعة توزّع الأصوات في المجلس النيابي تجعل الحوار إلزاميًا

اكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن طبيعة توزّع الأصوات داخل المجلس النيابي تجعل الحوار والتوافق ممراً وحيداً وإلزامياً لحل أزمة لبنان.كلام الشيخ قاووق جاء خلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في بلدة عين بوسوار بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي.وقال: "العجب ممن يقبلون الحوار مع الخارج ويرفضونه مع الداخل"، معتبرًا أنّ أيّ إستقواء لبناني بالعقوبات الأمريكية هو فضيحة وطنية ورهان فارغ لا يفيد لبنان بل يضره.وأكد الشيخ قاووق أن التلويح بالعقوبات الأميركية هدفه قطع الطريق على التوافقات الداخلية، مشيرًا الى أنّ التوافقات البتراء لا توصل لبنان إلى أيّ نتيجة لأن التوافق لا يستقيم إلّا بجناحَي الوطن.