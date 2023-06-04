معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة

معوّض: الحلّ الوحيد أمام ثنائية الخضوع والتعطيل توسيع رقعة التقاطعات..



أعلن رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية وأكّد قراره المشاركة بالتقاطع الذي رشّح الوزير السابق جهاد أزعور والاستمرار بالمعركة، قائلاً: "أصبح الحلّ الوحيد أمام ثنائية الخضوع والتعطيل توسيع رقعة التقاطعات والمسألة الوطنية تقتضي علينا التفاعل إيجابًا مع هذه التقاطعات التي أوصلت الى المرشح جهاد ازعور وأمّنت له شبه اجماع مسيحي وأكثرية وطنية وقررتُ المشاركة بهذا التقاطع والاستمرار في المعركة".



واضاف بعد اجتماع نواب المعارضة والمستقلين وعدد من التغييريين: "انوضعنا اليوم أمام مواجهة مشروع هيمنة لتخيير اللبنانيين بين الخضوع لمرشح يشكل التحدي ومسّ بجمهور الشراكة اللبنانية وبين الفراغ والتعطيل".



ولفت الى أنّه قدّم ترشيحه ومن الأساس قال إن القضية ليست الشخص انما القضية هي المشروع، مشدّدًاعلى أنه "من الأساس كان واعيا لناحية الصعوبات الممكن ان يواجهها".