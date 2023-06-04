مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له

ضو: لدينا الثقة أن لجهاد أزعور 65 صوتًا

أعلن النائب مارك ضو أنه تمّ التوصّل الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد اجتماع نواب المعارضة والمستقلين وعدد من التغييريين.



وتلا ضو بيان الاجتماع، قائلًا: "لن نكتفي بمواجهة مرشح الفريق الآخر بل بحثنا عن بديل مقبول من قوى نيابية متعددة وتوصلنا بنتيجة الإتصالات المكثفة الى التقاطع على اسم جهاد أزعور كمرشح تلاقي ووسطي غير استفزازي لاي مكون سياسي وهو على تواصل مع الجميع، يمتلك مواصفات شخصية ومهنية وسياسية ويتمتع بفرصة جدية للوصول الى سدة الرئاسة وبقدرة على مساعدة لبنان للخلاص من الازمة التي نحن فيها وتتوافق عليه كتل وازنة".



وشدّد على أنّ أزعور ليس مرشّح المعارضة فقط وهو ليس مرشّح مناورة، بل مرشح جدّي، مؤكّدًا حصوله على عدد الاصوات المطلوب، قائلًا: "لدينا الثقة أن لجهاد أزعور 65 صوتًا".



وقال ضو: "إن قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس".



وأضاف: "تحسّسنا كقوى معارضة حجم المسؤولية الوطنية ورفضنا منطق التحدي واخترنا من أجل الوطن كسر حلقة الفراغات التي تدمّر هذا الوطن".