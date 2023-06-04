المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله

أعلن المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي في بيان، أن غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أوفد أمس السبت سيادة المطران بولس عبد الساتر رئيس اساقفة بيروت للقاء الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، في اطار المشاورات والاتصالات التي بدأها مع الاطراف اللبنانية كافة تسهيلا لاتمام الاستحقاق الرئاسي وانهاء الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الاولى".