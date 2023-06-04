أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء

نفذ أهالي ضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب.



وأعرب الاهالي في بيانهم عن استغرابهم لإطلاق موقوفين وهم على ذمّة التحقيق في أكبر إنفجار بتاريخ لبنان، معتبرين أن القانون يحمي الأقوياء ولا يطبّق سوى على الضعفاء.