وقفة أمام البوابة رقم 3 في مرفأ بيروت... إبراهيم حطيط: هذا التوجه سيتغير من الآن فصاعدا

نفذ تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام البوابة رقم 3 في مرفأ بيروت.



وقال المتحدث بإسم التجمع إبراهيم حطيط إن "التجمع نظم في السابق وقفات في أماكن معينة تجنباً للتصادم مع من سماهم أحزاب وثوار من أنصار القاضي طارق البيطار، لكن هذا التوجه سيتغير من الآن فصاعداً".