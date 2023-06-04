مكتب جاك صرّاف ينفي توقيفه في أحد مطارات الولايات المتحدة

صدر عن مكتب رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صرّاف البيان الآتي:



"ننفي نفياً قاطعا ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن توقيف السيد جاك صراف في احد مطارات الولايات المتحدة الاميركية، فهو أصلًا لم يقم بزيارة الولايات المتحدة وكل ما ورد في هذا الشأن لا يمت الى الحقيقة بصلة لذا اقتضى التوضيح مع التمني على وسائل الإعلام أن تستقي الأخبار من مصادرها الصحيحة".