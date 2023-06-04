أمل أبو زيد ينفي أخباراً مغلوطة حول منعه من دخول الولايات المتحدة

أعلن المكتب الإعلامي للنائب السابق أمل أبو زيد في بيان، أن بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل ذكروا أخباراً مغلوطة حول "منع النائب السابق أمل أبو زيد من الدخول الى الولايات المتحدة الأميركية، ومصادرة هاتفه مع شخص آخر وأنه بعد التحقيق معهما تمّ ترحيلهما".



وأكد المكتب الإعلامي أن "هذا الخبر غير صحيح على الاطلاق وان الاستاذ أمل ابو زيد لم يسافر الى الولايات المتحدة، قائلا: "كنا نأمل من المعنيين مراجعة مكتب أبو زيد وعدم زج إسمه قبل التأكد من صحة الخبر حفاظاً على المصداقية".