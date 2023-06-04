ميشال ضاهر لـ"الأحد مع ماريو": في السياسة أصوّت لجهاد أزعور... ومرشحي الأساسي هو جوزيف عون

ميشال ضاهر لـ"الأحد مع ماريو": لا أرى فرنجية رئيسا ولا أرى جهاد أزعور رئيسا ومرشحي الأساسي هو قائد الجيش

أعلن النائب ميشال ضاهر أنه في السياسة سيوصوّت للوزير السابق جهاد أزعور، قائلا: "أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور".



وأشار في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI الى أن فريقا في البلد يعتبر أن جهاد ازعور هو مرشح تحدّي، قائلا: "جهاد ازعور ليس مرشح تحدّي ولكنه أتى نتيجة مرشّح لتحدياتكم".



وأضاف: "لا أرى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا ولا أرى جهاد أزعور رئيسا ومرشحي الأساسي هو قائد الجيش جوزيف عون لأنه اثبت كفاءة في الادراة واثبت ثقة الداخل والخارج"، لافتا الى أن هناك توافقا دوليا على شخصية جوزيف عون.



ولفت الى أن حزب الله ليس جاهزا لانتخاب رئيس للجمهورية وهو ينتظر الاتفاق الإيراني الأميركي، مشيرا الى أنه اذا دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة سيكون هناك ما يقارب الـ٧٠ ورقة بيضاء.



وشدد على أن انتخاب الرئيس لا يحصل بالفرض. وقال: "انا أرفض جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس".