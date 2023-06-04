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فريد البستاني لـ"الأحد مع ماريو": أدعو جهاد أزعور الى محاورتنا وإن لم يقنعني لن أصوت له

فريد البستاني لـ"الأحد مع ماريو": يهمنا البرنامج أكثر من الاسم

دعا رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني الوزير السابق جهاد أزعور الى محاورتهم، قائلا: "يهمنا البرنامج أكثر من الاسم".



وسأل في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "اذا تم التوافق على جهاد أزعور، فهل يمكن التوافق من دون مكون أساسي في البلد؟".



وقال: "انا مستقل ولدي رأي وسأسائل أزعور حول برنامجه وإن لم يقنعني لن أصوت له"، لافتا الى أن قراراته نابعة من تفكير خاص وقناعة وطنية.



وأضاف البستاني: "أحترم النائب ميشال معوض كثيرا وأهنئ شجاعته في الانسحاب واليوم هناك حماسة لجهاد ازعور ولكن ما هو برنامجه؟".



ورأى أن "اتفاق المعارضة أمر مهم ويدل على وعي وطني للوصول الى نوع من الاتفاق ونحن اليوم في سباق مع الوقت ويجب تسريع الوتيرة اذ لدينا استحقاقات كانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان".



وقال البستاني: "اعتقد أن في مهلة ٣ سنوات اما ينجح الرئيس او عليه ان يذهب الى منزله". اقتصاديا، رأى رئيس لجنة الإقتصاد أننا بحاجة الى اقتصاد منتج ويجب ألا نهمل الاقتصاد الريعي.



ولفت الى أن القطاع العام متهالك ولا يستطيع الاستمرار، كاشفا أن هناك ٥٠ ألف موظف لا يأتون الى العمل في القطاع العام و٥٠٠٠ متوفّى ما زالوا يتقاضون رواتبهم". وحذر البستاني من أزمات مالية حادة بعد رحيل حاكم المركزي، سائلا: "كيف ثبت سعر الصرف هذه الفترة على الـ95 ألفاً؟".