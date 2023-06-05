اعتصام لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز جبيل

مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز جبيل..



بناء لدعوة نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفذ المستخدمون والمياومون في مركز جبيل اعتصامًا امام المركز للمطالبة بحقوقهم وتحسين وضعهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية كما وانهم طالبوا بتحسين تقديمات الصندوق وفتح الاعتمادات اللازمة لإستمرارية العمل.



وقد شاركهم في الاعتصام عدد من المضمونين والمندوبين المتضررين من وقف العمل وتردي وضع المؤسسة.