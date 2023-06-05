الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull Car Park Drift
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اعتصام لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز جبيل
أخبار لبنان
2023-06-05 | 02:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اعتصام لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز جبيل
مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز جبيل..
بناء لدعوة نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفذ المستخدمون والمياومون في مركز جبيل اعتصامًا امام المركز للمطالبة بحقوقهم وتحسين وضعهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية كما وانهم طالبوا بتحسين تقديمات الصندوق وفتح الاعتمادات اللازمة لإستمرارية العمل.
وقد شاركهم في الاعتصام عدد من المضمونين والمندوبين المتضررين من وقف العمل وتردي وضع المؤسسة.
أخبار لبنان
الضمان الاجتماعي
اعتصام
جبيل
التالي
سرق دراجة آلية من فرن الشباك وفر هاربا وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
طقس ربيعي معتدل وانخفاض بالحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:20
موظفو الضمان الإجتماعي في جبيل إعتصموا للمطالبة بحقوقهم
أخبار لبنان
04:20
موظفو الضمان الإجتماعي في جبيل إعتصموا للمطالبة بحقوقهم
0
أخبار لبنان
2023-05-29
المرتضى يقرر فتح أبواب قلعة جبيل مجانًا أمام اللبنانيين في 8 تموز المقبل
أخبار لبنان
2023-05-29
المرتضى يقرر فتح أبواب قلعة جبيل مجانًا أمام اللبنانيين في 8 تموز المقبل
0
آخر الأخبار
2023-05-29
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2023-05-29
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
أخبار لبنان
2023-05-24
نقابة "أوجيرو": اعتصام ومؤتمر صحافي الأربعاء المقبل لإعلان الخطوات التصعيدية
أخبار لبنان
2023-05-24
نقابة "أوجيرو": اعتصام ومؤتمر صحافي الأربعاء المقبل لإعلان الخطوات التصعيدية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
لقاء سيدة الجبل: لم يبقَ لبري أي حجة لعدم عقد جلسة بدورات متواصلة وليتحمّل من يعطّل النصاب المسؤولية
أخبار لبنان
07:12
لقاء سيدة الجبل: لم يبقَ لبري أي حجة لعدم عقد جلسة بدورات متواصلة وليتحمّل من يعطّل النصاب المسؤولية
0
أخبار لبنان
06:51
شقير أجرى محادثات مع رئيس غرفة لندن وإتفاق على توقيع إتفاقية تعاون وإنشاء مجلس أعمال لبناني بريطاني
أخبار لبنان
06:51
شقير أجرى محادثات مع رئيس غرفة لندن وإتفاق على توقيع إتفاقية تعاون وإنشاء مجلس أعمال لبناني بريطاني
0
أخبار لبنان
06:15
تعميم الى الوزارات والإدارات العامة لإخضاع إستيراد وتصدير البضائع لنظام الإجازة المسبقة
أخبار لبنان
06:15
تعميم الى الوزارات والإدارات العامة لإخضاع إستيراد وتصدير البضائع لنظام الإجازة المسبقة
0
أخبار لبنان
05:04
لقاء المبادرة المعروفية الفلسطينية وجنبلاط: تمسك بالانتماء العربي لأبناء فلسطين
أخبار لبنان
05:04
لقاء المبادرة المعروفية الفلسطينية وجنبلاط: تمسك بالانتماء العربي لأبناء فلسطين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:12
أ.ف.ب: فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
خبر عاجل
07:12
أ.ف.ب: فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
0
آخر الأخبار
2022-12-10
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائيا
آخر الأخبار
2022-12-10
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائيا
0
فيروس كورونا
2023-05-06
كورونا لبنان: 61 إصابة جديدة... ماذا عن الوفيات؟
فيروس كورونا
2023-05-06
كورونا لبنان: 61 إصابة جديدة... ماذا عن الوفيات؟
0
اخبار البرامج
2023-04-27
والدة مريض القلب خالد تُفاجئه في "أحمر بالخط العريض" بعد غياب... فكيف كان رد فعله؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2023-04-27
والدة مريض القلب خالد تُفاجئه في "أحمر بالخط العريض" بعد غياب... فكيف كان رد فعله؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
0
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
2
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
3
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
4
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
5
خبر عاجل
04:10
بري يدعو إلى جلسة في 14 حزيران الساعة 11:00 صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية
خبر عاجل
04:10
بري يدعو إلى جلسة في 14 حزيران الساعة 11:00 صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
7
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
8
أخبار لبنان
12:08
المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله
أخبار لبنان
12:08
المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More