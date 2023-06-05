أوجيرو: توقف الخدمة في سنترالي مستيتا وطرابلس - البحصاص

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترالي مستيتا وطرابلس - البحصاص



أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن عطلًا طرأ على سنترالي مستيتا وطرابلس - البحصاص بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقتين المذكورتين.



وتعمل الفرق على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.