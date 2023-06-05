كرم للـLBCI: لا يمكن لأحد أن يقول لنا إن مرشحكم لن يصل

كرم للـLBCI: لا يمكن لأحد أن يقول لنا إن مرشحكم لن يصل

رأى النائب فادي كرم أن "الدعوة تضع كافة الكتل أمام مسؤولياتها والأفضل أن تتم الدعوة إلى جلسة إنتخاب وتلتقي كل الكتل هناك."



وشدد، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أنه "لا يمكن لأحد أن يقول لنا إن مرشحكم لن يصل فهذا يقرره مجلس النواب."



وأوضح أننا "لم نقل إن جهاد أزعور مرشحنا بل دعينا للحوار والتفاهم حوله، فهو المرشح الذي قد ينال العدد الأكبر من الأصوات من كل التكتلات."