هاشم للـLBCI: موعد جلسة انتخاب الرئيس سيكون قريبًا ولكن الى أن تتوضح الصورة بشكل كامل

هاشم للـLBCI: الرئيس بري كان واضحًا منذ البداية أنه سيدعو إلى جلسة عندما تتوفر له المعطيات بأن المرشح جدي وهناك إمكانية لجلسة منتجة



أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتريث بالدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن ليس الى ما لا نهاية، مشيرًا الى أنّ الموعد سيكون قريبًا ولكن الى أن تتوضح الصورة بشكل كامل.



وقال: "الرئيس بري كان واضحًا منذ البداية أنه سيدعو إلى جلسة عندما تتوفر له المعطيات بأن المرشح جدي وهناك إمكانية لجلسة منتجة".



وشدّد على أنّ وضع البلد يحتاج إلى معالجات سريعة وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول سريعة، مؤكّدًا أنّ الإستحقاق الرئاسي يجب ألا يتأخر.



واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنّ التقاطع اليوم ليس على اسم جهاد أزعور ولكن هو على منع وصول رئيس تيار المرده سليمان فرنجية.



وشدد على أنّ مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، بحاجة الى حوار وجها لوجه، لافتًا الى أنّ تواصل البطريركية المارونية مع حزب الله واستكمال الاتصالات هو عامل مساعد.



وأكّد هاشم أن في هذا البلد ليس هناك شيء مقفل أو نهائي أو لا يمكن العودة عنه وهناك امكانية لنقاشات، مشيرًا الى "أنّ لا مستحيل في هذا البلد الخاضع لهذه التركيبة وأزعور ليس المرشح النهائي عند العديد من الافرقاء".