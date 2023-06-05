موظفو الضمان الإجتماعي في جبيل إعتصموا للمطالبة بحقوقهم

موظفو الضمان الإجتماعي في جبيل إعتصموا للمطالبة بحقوقهم



نفذ المستخدمون والمياومون في مركز الضمان الإجتماعي في جبيل إعتصامًا أمام المركز للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم لمواجهة الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يعيشونها في هذه الأيام.



وطالبوا بتحسين تقديمات الصندوق لجهة الطبابة والأدوية وفتح الإعتمادات اللازمة لإستمرارية العمل.



وقد شاركهم في الإعتصام عدد من المواطنين المضمونين والمندوبين.