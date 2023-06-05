المكتب الإعلامي للحريري: ملتزم بقراره تعليق عمله السياسي

المكتب الإعلامي للحريري: ملتزم بقراره تعليق عمله السياسي

بعد أن دأبت صحيفة "الأخبار" منذ فترة على نشر أخبار تتعلق بالرئيس سعد الحريري وتدخلات مزعومة له سواء في جمعيات خيرية وعائلية أو مؤسسات دينية، رد المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري موضحًا أن كل ما نشر وآخره اليوم مقال تحت عنوان "الحريري يتراجع عن دعم عساف لمنصب المفتي" هو غير صحيح على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد ومن نسج خيال من كتب المقال، وهذا الأمر بالأساس غير مطروح للنقاش إذ إن ولاية المفتي تنتهي بعد ما يقارب السنتين.



وأشار المكتب إلى أن التوجه الدائم للرئيس سعد الحريري كان عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمعيات أو المؤسسات والإكتفاء فقط بدعمها لتتمكن من القيام بواجباتها وأهدافها.



وأكد أن الرئيس سعد الحريري ملتزم بقراره تعليق عمله السياسي وبكل موجبات هذا القرار.