نقابة المعلمين: تحويل رواتب المعلمين المتقاعدين إلى المصارف اليوم

اعلنت نقابة المعلمين في بيان انه "بعد مراجعات متكررة وتواصل من قبل النقيب نعمه محفوض مع المصرف المركزي، سوف يتم تحويل رواتب المعلمين المتقاعدين اليوم إلى المصارف على أن يتم صرفها بين اليوم وغدا".واضافت: "مع العلم أن هذه الرواتب لا تمكّنهم من التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها منذ عام ٢٠١٩".