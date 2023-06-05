بري يدعو إلى الجلسة رقم 12 لانتخاب رئيس للجمهورية... ماذا في التفاصيل؟

ما زال ملف إنتخاب رئيس للجمهورية يتصدر الأخبار المحلية خصوصًا بعد التطور الأخير الذي شهده بعد إعلان بعض الأحزاب السياسية وقوى المعارضة دعم وصول جهاد أزعور إلى بعبدا مقابل تمسك الثنائي حزب الله وحركة أمل بمرشحهما سليمان فرنجية.وبعدما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يردد أمام زواره أنه لن يدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب إلا في حال توافرت معطيات جدية لانتخاب رئيس للجمهورية، دعا بري صباح اليوم إلى جلسة تحمل الرقم 12 لإنتخاب رئيس للجمهورية وذلك في الرابع عشر من حزيران الحالي.إليكم التفاصيل...