مصلحة الليطاني تزيل مخيمًا مستحدثًا للنازحين السوريين جنوب صيدا

مصلحة الليطاني تزيل مخيمًا مستحدثًا للنازحين السوريين جنوب صيدا

أزالت مصلحة الليطاني مخيمًا مستحدثًا للنازحين السوريين جنوب مدينة صيدا بسبب تهديده المياه التي تجر إلى المشاريع الزراعية الموجودة في المنطقة.