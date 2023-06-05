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الحلبي من عين التينة: الامتحانات ستجري في مواعيدها خلافا لما يروجه بعض الإعلام

أخبار لبنان
2023-06-05 | 07:34
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الحلبي من عين التينة: الامتحانات ستجري في مواعيدها خلافا لما يروجه بعض الإعلام
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الحلبي من عين التينة: الامتحانات ستجري في مواعيدها خلافا لما يروجه بعض الإعلام

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الاوضاع التربوية خلال لقائه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي قال بعد الزيارة  : "كان اللقاء مفيدا جداً وضعت بري في اجواء العمل في وزارة التربية والتعليم العالي عشية إجراء الإمتحانات الرسمية حيث أبلغت بري أنها ستجري في مواعيدها خلافاً لما يروجه بعض الإعلام عن إمكان التأجيل فانا اتوجه للطلاب والتلامذة على ان الإمتحانات ستجري في مواعيدها ".

واضاف : "كما بحثت مع بري الموضوع الذي دعونا اليه برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في الثامن من الشهر الجاري لعرض خطة وزارة التربية لإدخال إصلاحات على التدريس والتعلم نتيجة الأزمة التي مررنا بها هذه السنة والتي تدفعنا الى التفكير ملياً في كيفية مواجهة العام الدراسي المقبل وإدخال الحوكمة الى النظام التربوي اللبناني وتأمين التمويل وسيتم هذه الإجتماع برعاية رئيس الحكومة في ٨ حزيران بحضور جميع السفراء والجهات المانحة التي يمكن لها أن تضع يدها مع يد وزارة التربية لتأمين سير العام الدراسي المقبل بطبيعة الحال ما سيتم عرضه سيكون موضع طاولات مستديرة لأن كل شيء يجب أن نضعه قيد النقاش الوطني العام ،كي يتمكن كل أركان العائلة التربوية المشاركة في وضعه وفي تطوره ونتحمل المسؤولية جميعنا لأن الملف التربوي هو مسؤولية وطنية بأمتياز ".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله النائب أحمد الخير .

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