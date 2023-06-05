وزير الزراعة: من المهم توحيد الإجراءات الحدودية بين الدول العربية وتخفيف الرسوم الجمركية

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مع وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، اهمية أن توحد الدول العربية في إجراءاتها وسياساتنها الزراعية لتتمكن من الحفاظ على أمنها الغذائي، من خلال توحيد الإجراءات الحدودية وتخفيف الرسوم الجمركية، وحل المشاكل التي تواجه تبادل المواد الغذائية.