نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس

علمت الـLBCI أن عددا من النواب المستقلين يتباحثون في ما بينهم لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الاربعاء 14 حزيران، وذلك خوفاً من احتساب أصواتهم لصالح فريق سياسي معين.



وفي المعلومات أيضا أنه من بين الافكار المتباحثة التصويت لإسم ثالث للتمايز عن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور.