قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمعتربين للـLBCI أن فريق التحقيق اللبناني المكلف متابعة قضية السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان يتوجه غداً الثلاثاء الى فرنسا.وأكد المصدر أن الوزارة لم تتبلغ من الجانب الفرنسي أي طلب لرفع الحصانة عن عدوان.