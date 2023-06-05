مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"

مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"

بمناسبة العام الجبراني وبالتزامن مع مرور مئة عام على صدور كتاب النبي، مئة لوحة ورسومات فنية للكاتب والرسام اللبناني جبران خليل جبران عُرضت في معرض "جمال أعظم" ينظّمه متحف the drawing center في نيويورك.



أبواب المعرض فُتحت في الثاني من حزيران ومستمرة حتى الثالث من أيلول، ويشكّل فرصة للمواطنين الاميركيين والجالية اللبنانية في والولايات المتحدة للتعرّف أكثر على إحدى أهمّ المواهب اللبنانية والاستمتاع بأعمالها.

وبالمناسبة، عبّرت السفيرة عبير طه عودة، قنصل لبنان في نيو يورك، عن امتنانها للمنظمين ومتحف جبران لجهودهم في تكريم هذا الفنان والشاعر اللبناني المحترم.



وفي مقابلة مع الـLBCI، قالت السفيرة عبير طه عودة: "جبران عاد إلى نيويورك بعد مرور ١٠٠ عام، ويثبت هذا المعرض أن جبران لم يكن فقط كاتبًا ومفكرًا وشاعرًا بل أيضًا فنانًا ماهرًا".



وأشارت إلى أن المعرض هو بمثابة نداءً للجالية اللبنانية في نيويورك ولجميع عشاق الفن لتقدير أعمال جبران، مؤكدة على قيمة الثقافة والفن والفكر المستدامة وسلطت الضوءعلى التراث الثقافي الغني للبنان.



وأكدت عودة أن لبنان صدّر مواهبه إلى العالم بأكمله ويفتخر بجبران، مضيفة أن أعماله تسهم في التراث الثقافي العالمي.