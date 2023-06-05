احتفالا بالعيد الوطني الايطالي، قدم المعهد الثقافي الايطالي في بيروت حفلين موسيقيين لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية، بقيادة جو ضو ومشاركة عازف الكمان اللبناني ماريو الراعي.