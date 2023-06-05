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السفيرة عبير عودة للـLBCI: جبران خليل جبران لم يكن فقط كاتبًا ومفكرًا وشاعرًا بل أيضًا فنانًا ماهرًا

أخبار لبنان
2023-06-05 | 14:44
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السفيرة عبير عودة للـLBCI: جبران خليل جبران لم يكن فقط كاتبًا ومفكرًا وشاعرًا بل أيضًا فنانًا ماهرًا
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السفيرة عبير عودة للـLBCI: جبران خليل جبران لم يكن فقط كاتبًا ومفكرًا وشاعرًا بل أيضًا فنانًا ماهرًا

عبّرت السفيرة د. عبير طه عودة، قنصل عام لبنان في نيويورك، بمناسبة افتتاح معرض "جمال أعظم"  لجبران خليل جبران في the drawing center في نيويورك، عن امتنانها للمنظمين ومتحف جبران لجهودهم في تكريم هذا الفنان والشاعر اللبناني المحترم.

وفي مقابلة مع الـLBCI، قالت السفيرة عبير طه عودة: "جبران عاد إلى نيويورك بعد مرور ١٠٠ عام، ويثبت هذا المعرض أن جبران لم يكن فقط كاتبًا ومفكرًا وشاعرًا بل أيضًا فنانًا ماهرًا". 

وأشارت إلى أن المعرض هو بمثابة نداءً للجالية اللبنانية في نيويورك ولجميع عشاق الفن لتقدير أعمال جبران، مؤكدة على قيمة الثقافة والفن والفكر المستدامة وسلطت الضوء على التراث الثقافي الغني للبنان. 

وأكدت عودة أن لبنان صدّر مواهبه إلى العالم بأكمله ويفتخر بجبران، مضيفة أن أعماله تسهم في التراث الثقافي العالمي.
 
وقالت: "نحن هنا اليوم في مركز الرسم في مانهاتن ، حيث يقام حدث ثقافي مهم: رسومات جبران خليل جبران. نود أن نشكر متحف جبران الذي لولاه لم يكن مثل هذا الحدث ليُقام مكان. عاد جبران إلى نيويورك بعد 100 عام ، ويظهر هذا المعرض أن جبران لم يكن كاتبًا ومفكرًا وشاعرًا فحسب ، بل كان أيضًا فنانًا موهوبًا ابتكر لوحات ورسومات جميلة ورائعة تعكس ذكاءه وعبقريته. . "

وفي نداء للجمهور، قالت عوده: "ندعو الجالية اللبنانية في نيويورك وجميع عشاق الفن للحضور إلى هذا المعرض. جبران يوقظ الإنسان الكوني فينا، فهو يمثل ما هو أعلى فينا، المرتفع. الرجل، الروح المرتفعة. وهذه الرسوم تمثل أفكاره في الحركة ".

كما أشارت إلى الآثار الثقافية الأكبر للمعرض والقوة الدائمة لعمل جبران.

وقالت "هذا الحدث المهم يشجع المواهب الشابة، جبران هو مصدر إلهام ودعوة لنا للكشف عن مواهبنا، لدينا الكثير من الموهوبين، والكثير من جبران المختبئين بين الشتات والعودة إلى الوطن، ومن واجبنا اكتشاف هذه المواهب وعرض أعمالهم ومشاركتها مع العالم بأسره. قد تكون لدينا أزمات ومشاكل، ولكن هذا هو الباقي، ما هو أبدي، أي الفكر والفن والثقافة، تراثنا الثقافي هو ثروتنا".

وعبّرت في الختام عن رؤيتها للبنان كبلد الجمال والفن والثقافة. هذا هو لبنان الحقيقي المتحضر الذي نحبه، لبنان الجمال والفن والثقافة، هذه صورة لبنان التي نريد أن نظهرها للعالم. لبنان يصدّر المواهب للعالم كله، وبينما نحن اللبنانيين نفتخر بجبران، هذه العبقرية العظيمة تنتمي إلى العالم بأسره، تنتمي أعماله إلى التراث الثقافي العالمي وتساهم فيه ".
 
وكان قد نُظم معرض لجبران خليل جبران في الـ drawing center في نيويورك في ٢ و٣ من حزيران، ضم ما يقارب ١٠٠ لوحة لجبران نقلت خصيصاً من لبنان الى نيويورك بحضور مدير متحف جبران جوزيف جعجع والسفيرة د. عبير طه عودة، قنصل عام لبنان في نيويورك، ولورا هوبتمان، مديرة the drawing center في نيويورك بحضور عدد كبير من الجالية اللبنانية في نيويورك اضافة الى عدد من الأميركيين والأجانب.

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للـLBCI:

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