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الدويهي لـ"عشرين 30": من المهم ان يعرض جهاد أزعور رؤيته على اللبنانيين.. والبلد لا يحمل مواقف رمادية

الدويهي لـ"عشرين 30": من المهم ان يعرض جهاد أزعور رؤيته على اللبنانيين..



أكد النائب ميشال الدويهي أن "التقاطع الذي حصل مهم جدًّا من منطلق "استعادة السياسية" وما انتجته النقاشات العميقة هو هذا التقاطع البديل لمرشح ثنائي حزب الله وحركة أمل وهذه السلوكيات السياسية التي يجب ان تتحكم بالسياسية بلبنان ومن المهم ان يعرض جهاد أزعور رؤيته على اللبنانيين".



وقال الدويهي في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "هناك مسؤولية سياسية تاريخية كبيرة وهي انتخاب رئيس جمهورية أو الذهاب إلى المجلس النيابي والعمل بالسياسة بالأدوات الموجودة وأمام هذا الهول الكارثي من السهل عدم التدخل والبلد لا يحمل مواقف رمادية".