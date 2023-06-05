الصايغ لـ"عشرين 30": نحن على تواصل مع جهاد أزعور.. ومعوض لم يعلن انسحابه بل أعلن تأييده لأزعور

الصايغ لـ"عشرين 30": نحن على تواصل مع جهاد أزعور..



تمنى عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ ان "يحضر الجميع إلى الجلسة الرئاسية لأن الدستور ينص على ذلك وان تكون جلسة واحدة ينتج عنها رئيس للجمهورية لأن هذا حق الشعب اللبناني علينا".



وقال الصايغ في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "نحن على تواصل مع جهاد أزعور وحصل نقاش حول مشروعه وما حصل مع القوى السياسية الأخالصايغ لـ"عشرين 30": نحن على تواصل مع جهاد أزعور.. ومعوض لم يعلن انسحابه بل أعلن تأييده لأزعوررى هو تفكير مشترك وبلورة لنواجه الانهيار الكامل بالبلد والفراغ وليس عملية تحاصصية".



واكد أننا "سنقاوم الفرض لأن إلغاء العملية الديمقراطية يعني الذهاب إلى نظام ديكتاتوري واليوم ميشال معوض لم يعلن انسحابه بل أعلن تأييده لجهاد أزعور".