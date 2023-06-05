عقيص لـ"عشرين 30": المشهدية التي حصلت بدارة ميشال معوض غيّرت المعادلة

عقيص لـ"عشرين 30": المشهدية التي حصلت بدارة ميشال معوض غيّرت المعادلة



وجّه النائب جورج عقيص كلمة مودة وتقدير لميشال معوض، وقال: "ما فعله ليس بقليل والمشهدية التي حصلت بدارة ميشال معوض ليست بقليلة وغيّرت المعادلة".



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، قال عقيص: "النوايا حسنة وليس هناك تفاصيل ليكمن الشيطان فيها بل يوجد تقاطع لأنه أقل من اتفاق وأكثر من مصلحة ظرفية تقاطع على اسم لخوض المعركة الرئاسية بشكل حصري".



وأشار الى ان "هناك ثلاث "لاءات" يجب أن تشكّل مسار عملنا اليوم أولًا لا للتعطيل ثانيًا لا لفرض مرشح واحد بل الذهاب نحو الانتخاب وثالثًا لا لتصنيف الترشيحات بل يجب لبننة الاستحقاقات والسير بمعركة يربح بها من يفور بالعدد الاكبر من الأصوات".



واعتبر أن "جهاد أزعور ليس مرشح المعارضة بل مرشح وسطي تقاطعت على ترشيحه بعض القوى المعارضة التي أعلنت ذلك جهارًا وبعض القوى الأخرى التي لم تعلن بعد بالإضافة إلى قوى من خارج المعارضة".