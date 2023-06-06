منيمنة للـLBCI: المشاورات لا تزال مستمرة لأخذ قرار التصويت بالجلسة النيابية المقبلة

منيمنة للـLBCI: المشاورات لا تزال مستمرة لأخذ قرار التصويت بالجلسة النيابية المقبلة

اعلن النائب ابراهيم منيمنة عن مسار مشاورات مع باقي القوى السياسية لأخذ قرار التصويت في الجلسة النيابية المقبلة. وقال: "لا نلتحق بأي ترشيح قبل الاتفاق على اجندة سياسية والمرشح ورؤيته ونفضل الذهاب لتسوية داخلية".



ورأى أن المرشح الوزير السابق جهاد ازعور لا يعبر كثيرا عن طموحاتهم، كما لديهم موقف من ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، قائلا: "كنا نفضل الذهاب نحو تفاهم سياسي".



واشار الى أن "فرنجية رئيس تحد وانقسام، وغالبية من اللبنانيين ترفض ترشيحه، ونسأل ما نوع العهد الذي يبشرنا به، كما نحمله مسؤولية الرسائل الامنية التي تحاول تعبيد طريق وصوله كصورة ازعور مع الشهيد شطح. ولسنا في موقع إصدار أحكام لكن من موقع التقييم السياسي لا نعتبر أزعور مرشحنا كتغييريين نسبةً لأدائه السياسي السابق وموقفنا من الحقبة السياسية السابقة التي أدت للإنهيار الحالي".



وشدد على أن "حزب الله عليه أن يدرك ويقر بأن لا السياق الإقليمي ولا الشعب اللبناني ولا شكل المجلس وتكوينه الحالي يسمح بفرض سليمان فرنجية". واضاف: "لا امكانية لوصول فرنجية واتمنى ان لا يطول الموضوع وان لا يكون الرهان على المتغيرات الاقليمية".



وعن خيار المرشح الثالث، قال: "النقاش لم ينته بين القوى والخيار ليس محصورا بإسم وهناك عدة خيارات ولا فصل بين الاسم واجندته السياسية". أما بالنسبة لامكانية ترشيح قائد الجيش، أجاب: "لا مشكلة مع شخص قائد الجيش ولكن حرصنا على المؤسسة العسكرية وانتظام العمل السياسي المدني".