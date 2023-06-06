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بشرى من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان بشأن القروض...

أخبار لبنان
2023-06-06 | 06:11
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بشرى من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان بشأن القروض...
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بشرى من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان بشأن القروض...

بشرى من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان بشأن القروض...

اعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب  بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي:" نزف اليكم بشرى سارة ابلغنا اياها الرئيس ميقاتي، بان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-5-23 اتخذ قرارا بتعديل ملحق اتفاقية القرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع في 26/11/2019، بين مصرف الاسكان والصندوق العربي بواسطة مجلس الانماء والاعمار،وهذا التعديل يقضي بتعديل عملة القرض الذي سيكون بالدولار الاميركي بدل الليرة اللبنانية نظرا لتدهور سعر الصرف، وسيكون في استطاعة اللبنانيين الحصول على قرض بـ40 الف دولار لذوي الدخل المحدود و50 الف دولار لذوي الدخل المتوسط، على اساس ان لا يكون لديهم اي مسكن باسمهم على كل الأراضي اللبنانية على الا تكون مساحة العقار اكثر من 150 مترا مربعا، والا يكونوا مستفدين من اي قرض اخر."

إضاف:"إن الآلية  ستمر بمصرف لبنان وكذلك الامر مع مجلس الانماء والاعمار وقد اجتمعنا مع الحاكم رياض سلامة الذي اعطانا الموافقة المبدئية على استلام القروض من الصندوق العربي الى مصرف لبنان بالدولار الاميركي او ان يتم تحويله من الدينار الكويتي الى الدولار الاميركي، وكذلك اخذ الموافقة المبدئية من مجلس الانماء والاعمار الذي سيراسل خلال يومين الصندوق العربي لوضعه في اجواء القرار الذي اتخذته الحكومة. وهنا لا يمكننا الا ان نشكر دولة الرئيس ميقاتي وجميع الوزراء الذين صدقوا على القرار كما اخص بالشكر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تعاون معنا الى اقصى الحدود لكي يصدر هذا القرار بالسرعة اللازمة، حيث كانت الاجواء تشير الى ان بعض الصناديق التي مولت بعض المشاريع والي لم تستعمل القروض فيها، كان يمكن الغاء بعضها."

وقال: إن هذا القرض الموقّع عام 2019 بين الصندوق العربي ومصرف الاسكان ثبّت وسيّسيل في اسرع وقت ممكن ، علما انه ستكون هناك منصة يستطيع من خلالها اي مواطن لبناني تعبئة الشروط من بيته، واذا استوفى كل الشروط واستحصل على كل المستندات يستطيع عندها الحصول على القرض من دون اي تدخل من احد. من هنا نؤكد للشعب اللبناني انه خلال فترة قريبة سيستطيع الدخول على المنصة للاطلاع على الشروط، وفي تصوري انه من الان وحتى ثلاثة اشهر،وبعد اخذ موافقة مجلس ادارة مصرف الاسكان والموافقة الخطية من الصندوق العربي وتوقيع الاتفاقية مع مصرف لبنان فان هذا القرض سيبصر النور، وقد سلمنا دولته قرار الحكومة حتى نبلغه للشعب اللبناني.هناك حوالى خمسة الاف عائلة، ان شاء الله، ستستفيد من هذا القرض، علما ان القرض موجه فقط الى اللبنانيين ومدخول العائلة هو الذي سيؤخذ في الاعتبار وليس راتب الفرد في العائلة.

وردا على سؤال قال:" ان القروض التي ستمنح تسدد بنفس العملة، اي ان من يأخذ قرضا بالليرة سيسدده بالليرة اللبنانية، اما القروض التي تعطى بالدولار فستسدد فقط بالدولار، وسيوقع المقترض على كل الاوراق اللازمة التي تلزمه التسديد بالدولار".

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