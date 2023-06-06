كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟

كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟

يطغى الاستحقاق الرئاسي على غيره من الملفات خصوصا بعد دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة نيابية لانتخاب الرئيس.



فكيف تبدو صورة الاستحقاق حتى الساعة؟



اليكم التفاصيل..



