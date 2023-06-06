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مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء

مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء



حضرت التطورات السياسية لا سيما الدعوة لجلسة انتخاب رئيس في لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ورئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي.



وفي هذا الاطار، دعا مخزومي النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء.



