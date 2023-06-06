وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٢٧٥.٠٠٠ ل.ل

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٢٧٥.٠٠٠ ل.ل



حددت وزارة الصناعة في بيان سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ومائتين وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٦/٦/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء 13/6/2023 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.