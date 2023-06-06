الأوضاع في لبنان والمنطقة محور لقاء بو حبيب ومساعد وزير الخارجية الأسترالي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مساعد وزير الخارجية الأسترالي عضو مجلس النواب تيم واتس، وتم البحث في العلاقات الثنائية والاوضاع في لبنان والمنطقة.وشكر واتس للبنان "تعاونه الوثيق مع أستراليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك".وخلال اللقاء تطرق الوزير بوحبيب الى مسألة النازحين السوريين في لبنان واعتبارهم لاجئين سياسيين وليس اقتصاديين، مطالبا بـ"مساعدة أستراليا وكل البلدان لحل هذه الازمة".وتسلم الوزير بوحبيب دعوة من وزير خارجية العراق نقلها اليه رئيس بعثة سفارة العراق أمين النصراوي ومدير المراسم مدين الكلش.