الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب فضل الله: لدينا مروحة من الخيارات الدستورية في جلسة الانتخاب وهي قيد التشاور

أخبار لبنان
2023-06-06 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب فضل الله: لدينا مروحة من الخيارات الدستورية في جلسة الانتخاب وهي قيد التشاور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
النائب فضل الله: لدينا مروحة من الخيارات الدستورية في جلسة الانتخاب وهي قيد التشاور

النائب فضل الله: دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية تسقط كل الحملات الدعائية والتضليلية التي أطلقها فريق المواجهة

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية تسقط كل الحملات الدعائية والتضليلية التي أطلقها فريق المواجهة بأنَّه  لن تكون هناك جلسة لأننا لانضمن نجاح مرشحنا، وهذا الفريق اعتاد على هذا النوع من اطلاق الاتهامات عند كل محطة، وهذا دليل على منهجه في التضليل، وبالنسبة إلينا، لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا  لإتخاذ الموقف المناسب في  الجلسة المقبلة، وهذه الخيارات من داخل النصوص الدستورية وهي متنوعة، وأي خيار سنلجأ إليه في الجلسة المقبلة أو غيرها من الجلسات، متوفر له العدد النيابي الكافي،  وهو الخيار الذي بالتأكيد ومن داخل الدستور لن يوفر لإولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحدي أن يحصلوا على ما يريدون.

كلام النائب فضل الله جاء خلال اللقاء السياسي الشعبي الذي نظمه حزب الله في قاعة الحوراء زينب في الغبيري بحضور فعاليات المنطقة.

وقال: "عندما كان يُقال أنَّ سليمان فرنجية قد يحصل على 65 صوتًا هدَّد أحدهم بإعادة النظر بالكيان اللبناني، بينما نحن متمسكون بلبناننا ودستورنا وتطبيق اتفاق الطائف، ولا نريد إعادة النظر بشيء، بل سنمارس حقنا الدستوري والقانوني بالكامل، فما يعطينا إياه الدستور من صلاحية هو أن نشارك أو لا نشارك أو كيف نصوِّت ولمن نصوِّت، ونحن الآن في مرحلة نقاش، ولدينا الوقت حتى موعد الجلسة، وسنأخذ الموقف المشترك ونذهب في الموعد المحدد  لتطبيقه، وهذا الموقف المشترك يستند إلى نصوص الدستور التي تعطينا مجموعة من الصلاحيات، وهو قادر على عدم القبول وعدم تسلل أو تمرير أي رئيس يحمل عنوان مواجهة وتحدي مهما كان اسمه، هم غيَّروا الأسم الأول باسم ثاني، ولكن هذا لا يغيِّر بالنسبة لنا شيئًا". 

وأضاف: "هم فريق يقولون لهم الحق في ترشيح من يريدون، ولم يمنعهم أحد من ذلك، ويقولون لهم الحق في أن يختاروا الاسم الذي ينتمي إليهم سياسيا وماليا، وكان جزءً من منظومتهم، وبالمقابل نحن كفريق نستطيع أن نأخذ الموقف المناسب الذي لا يسمح لهذا الفريق أن يفرض الاسم الذي يريده على المجلس النيابي والشعب اللبناني، والخيار الدستوري الذي نستند عليه، وسنعتمده، هو الذي سيعزَّز مناخ الحوار والتفاهم من أجل الإتفاق على رئيس الجمهورية".

أخبار لبنان

فضل الله

خيارات دستورية

جلسة الانتخاب

التشاور

LBCI التالي
بري استقبل عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني: نثمن للصين دورها في إنجاز الإتفاق السعودي الإيراني
كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-04

حسن فضل الله: مرشح التحدي والمواجهة لن يصل إلى بعبدا أيا يكن اسمه

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-01

الرّقعة رقم 9: تنظيم إجتماعات التشاور العامّة قبل حفر البئر الإستكشافيّة

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-28

الشامي لـ"الأحد مع ماريو": بالاجتماع التشاوري قلت إنني مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنيت ان يستقيل حاكم المركزي ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-28

شرف الدين للـLBCI: جلسة حكومية مخصصة للنزوح السوري بعد اللقاء التشاوري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023

LBCI
أخبار لبنان
12:39

الكتائب: على حزب الله الاحتكام إلى واقع التوازنات الجديدة في البرلمان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

LBCI
أخبار لبنان
12:30

الاسد بعد لقائه عون: سوريا كانت وما زالت مستعدة لاستقبال أبنائها.. عون: نهوض سوريا سينعكس خيراً على لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-06-05

بدء العدّ العكسي لزفاف ماريتا الحلاني.. ووالدتها كوليت تسترجع أجمل الذكريات (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:34

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

LBCI
فنّ
08:17

ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

LBCI
أخبار دولية
2023-06-04

اليونان ستُنقذ طالبي لجوء على نهر حدودي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف

LBCI
أخبار لبنان
08:03

قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا

LBCI
أخبار لبنان
07:38

كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء

LBCI
أخبار لبنان
06:07

فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية

LBCI
أمن وقضاء
04:48

توقيف عصابة أنفاق وسط العاصمة بيروت... وضبط كميّات هائلة من النّحاس والمسروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟

LBCI
أخبار لبنان
14:05

احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
10:00

بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد

LBCI
خبر عاجل
02:08

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
خبر عاجل
04:18

معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد

LBCI
خبر عاجل
04:55

وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية

LBCI
أخبار لبنان
11:11

المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض

LBCI
فنّ
07:37

الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟

LBCI
فنّ
08:17

ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More