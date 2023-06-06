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بري استقبل عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني: نثمن للصين دورها في إنجاز الإتفاق السعودي الإيراني

أخبار لبنان
2023-06-06 | 07:55
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بري استقبل عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني: نثمن للصين دورها في إنجاز الإتفاق السعودي الإيراني
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بري استقبل عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني: نثمن للصين دورها في إنجاز الإتفاق السعودي الإيراني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني رئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب في اللجنة المركزية تشيو تشينغشان والوفد المرافق، في حضور سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان تشيان مينجيان، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
ووجه الوفد الى الرئيس بري دعوة لزيارة الصين. وفي المقابل حمل رئيس المجلس الضيف الصيني دعوة لنظيره لزيارة لبنان.
 
وشدد الرئيس بري في خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وفي مختلف المجالات، منوها بـ"وقوف جمهورية الصين الشعبية الى جانب لبنان ومؤازرته في المحافل الدولية كافة ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني".
 
وثمن الرئيس بري للصين "دورها في إنجاز الإتفاق السعودي الإيراني، لما له من تداعيات إيجابية على المنطقة في التقدم والإستقرار". 

ودعا الجانب الصيني الى "الإستثمار في لبنان في مختلف القطاعات والمساهمة في مسيرة النهوض والإنماء".
 
وقدم الوفد الصيني للرئيس بري هدية رمزية من التراث الصيني عبارة خارطة "لطريق الحرير".
 
واستقبل الرئيس بري النائب حيدر ناصر وعرض معه المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
 
ومن زوار بري، النائب عماد الحوت حيث بحث معه في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

أخبار لبنان

بري

تشيو تشينغشان

الصين

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