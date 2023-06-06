الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا
أخبار لبنان
2023-06-06 | 08:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا
0
min
قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا
قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا
حضرت قضية انفجار المرفأ في لقاء المطران الياس عودة بأهالي الضحايا في مطرانية بيروت للروم الاورثوذوكس.
والاهالي نقلوا عن عودة دعمه لقضيتهم.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
انفجار
المرفأ
المطران
بأهالي
الضحايا
التالي
تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في طريق الجديدة ولم تعد
باسيل التقى سفير الاتحاد الأوروبي... وهذا ما جرى بحثه
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فيروس كورونا
13:11
وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديداً
فيروس كورونا
13:11
وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديداً
0
أخبار دولية
13:09
موسكو تحض العالم على "إدانة الأعمال الإجرامية" الأوكرانية بعد تضرر سد كاخوفكا
أخبار دولية
13:09
موسكو تحض العالم على "إدانة الأعمال الإجرامية" الأوكرانية بعد تضرر سد كاخوفكا
0
أخبار دولية
13:06
صندوق النقد: الهجرة قد تساهم بخفض التضخم في بريطانيا
أخبار دولية
13:06
صندوق النقد: الهجرة قد تساهم بخفض التضخم في بريطانيا
0
أخبار دولية
13:04
إعلان طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة
أخبار دولية
13:04
إعلان طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023
0
أخبار لبنان
12:39
الكتائب: على حزب الله الاحتكام إلى واقع التوازنات الجديدة في البرلمان
أخبار لبنان
12:39
الكتائب: على حزب الله الاحتكام إلى واقع التوازنات الجديدة في البرلمان
0
أخبار لبنان
12:34
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
أخبار لبنان
12:34
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
0
أخبار لبنان
12:30
الاسد بعد لقائه عون: سوريا كانت وما زالت مستعدة لاستقبال أبنائها.. عون: نهوض سوريا سينعكس خيراً على لبنان
أخبار لبنان
12:30
الاسد بعد لقائه عون: سوريا كانت وما زالت مستعدة لاستقبال أبنائها.. عون: نهوض سوريا سينعكس خيراً على لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-06-05
نصيحة ياسمين عزّ للسيدة اللبنانيّة: "قولي لزوجك يا فينيقي" (فيديو)
فنّ
2023-06-05
نصيحة ياسمين عزّ للسيدة اللبنانيّة: "قولي لزوجك يا فينيقي" (فيديو)
0
أخبار دولية
13:04
إعلان طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة
أخبار دولية
13:04
إعلان طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة
0
أخبار دولية
2023-05-16
ماكرون: "البلد يمضي قدماً" رغم الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد
أخبار دولية
2023-05-16
ماكرون: "البلد يمضي قدماً" رغم الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد
0
أخبار لبنان
2023-03-22
مذكرة لوزير التربية تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية خلال شهر رمضان
أخبار لبنان
2023-03-22
مذكرة لوزير التربية تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية خلال شهر رمضان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف
تقارير نشرة الاخبار
08:11
تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف
0
أخبار لبنان
08:03
قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا
أخبار لبنان
08:03
قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا
0
أخبار لبنان
07:38
كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟
أخبار لبنان
07:38
كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟
0
أخبار لبنان
06:33
مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء
أخبار لبنان
06:33
مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء
0
أخبار لبنان
06:07
فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية
أخبار لبنان
06:07
فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية
0
أمن وقضاء
04:48
توقيف عصابة أنفاق وسط العاصمة بيروت... وضبط كميّات هائلة من النّحاس والمسروقات
أمن وقضاء
04:48
توقيف عصابة أنفاق وسط العاصمة بيروت... وضبط كميّات هائلة من النّحاس والمسروقات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
0
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
2
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
3
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
4
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
5
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
6
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
8
فنّ
08:17
ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"
فنّ
08:17
ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More