قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا

قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا

حضرت قضية انفجار المرفأ في لقاء المطران الياس عودة بأهالي الضحايا في مطرانية بيروت للروم الاورثوذوكس.



والاهالي نقلوا عن عودة دعمه لقضيتهم.