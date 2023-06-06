باسيل التقى سفير الاتحاد الأوروبي... وهذا ما جرى بحثه

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف قبل ظهر اليوم في البياضة. وتم التطرق مطولاً للوضع السياسي والاقتصادي الحالي.



وقد جرى نقاش صريح حول مشكلة ملف النازحين السوريين في لبنان.



وعاد وذكر الوزير باسيل السفير طرّاف بمواقف التيار الوطني الحر بموضوع النازحين وبضرورة تطبيق مقررات مؤتمر النازحين.