الخطوات المحتملة في المرحلة المقبلة بين الجميّل وافرام

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع النائب نعمت افرام آخر المستجدات على ضوء التطورات التي شهدها ملف الانتخابات الرئاسية.



وشارك في اللقاء النائب سليم الصايغ، وجرى في خلاله تبادل وجهات النظر وبحث الخطوات المحتملة في المرحلة المقبلة.