عيتاني: إيرادات المرفأ تقارب ال 15 مليون دولار شهريا

أعلن رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت، أن إيرادات المرفأ تقارب الـ 15 مليون دولار شهريا بفضل الجهود.



وشكر عيتاني، "معهد باسل فليحان على إنجاز الدورة التدريبية في قانون الشراء العام لموظفي المرفأ"، مثنيا على "جهودهم وجهود الموظفين وتفانيهم في العمل على الرغم من ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، إلا أن المرفأ وبفضل هذه الجهود أصبح منتجا وتسجل العائدات شهريا ما يقارب ال 15 مليون دولار".



وتطرق عيتاني خلال توزيعه الشهادات في ختام الدورة التدريبية الى ان "إدارة مرفأ بيروت وبغض النظر إن كانت تخضع أو لا تخضع لقانون الشراء العام إلا انها تطبقه"، مؤكدا على "الالتزام التام بالشفافية في المناقصات على خلاف ما يشاع".