كنعان من بكركي: جلسة 14 حزيران في الاتجاه الصحيح

استكمل النائب ابراهيم كنعان، مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "التشاور الذي كان قائما لا سيما في الاستحقاق الداهم ألا هو الاستحقاق الرئاسي.



واشار كنعان بعد اللقاء إلى أن رسالة البطريرك انتخاب رئيس "مبارح قبل اليوم".



وأكد أن جلسة 14 حزيران هي في الاتجاه الصحيح، والمطلوب تخطي الشكليات واحداث خرق في الجدار، وهذا الامر لا يحصل في ظل الاصطفافات الحادة، مشددا على أن مبادرة البطريرك يجب ان تلقى تأييد جميع اللبنانيين.



ورأى كنعان أن اتفاق معراب لم يصمد اكثر من سنة مع أنه كان يحمل ورقة سياسية، لافتا إلى أنه يجب تحصين اي اتفاق او تقاطع بخريطة طريق ومشروع ورؤية انقاذية.

وختم بالقول:" غبطة البطريرك على مسافة واحدة من الجميع، والكل أبناؤه، وهو يرحّب بأي تلاقي، ولكن التعويل وكل الامكانات، ستوضع ويجب أن توضع، و"أنا أول واحد" أضع نفسي بتصرف البطريرك بمبادرته الحوارية لانتاج رئيس جمهورية لا توازنات تعطّل بعضها".