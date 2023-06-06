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المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل: لضرورة الاحتكام الى الصوت الوطني الجامع

أخبار لبنان
2023-06-06 | 11:47
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المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل: لضرورة الاحتكام الى الصوت الوطني الجامع
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المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل: لضرورة الاحتكام الى الصوت الوطني الجامع

توقّف مجلس إدارة المجلس المذهبي في دار الطائفة الدرزية في بيروت امام دعوة المجلس النيابي الأخيرة للاجتماع، معتبرا أنها مدخل لإنجاز الاستحقاق الدستوري وإنهاء التعطيل وفتح الباب لحوار جدّي لإيجاد السبيل الى تفاهم وطني وانتخاب الرئيس العتيد على أساس جامع للبنانيين، آملا أن يكون ذلك عاملاً مساعداً لتكوين السلطة التنفيذية وإطلاق المسار السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي لإنقاذ الدولة من الإنهيارات التي ساهمت بتقوّيض البلد وضاعفت هجرة خيرة شبابه وأبنائه.

ورأى المجلس، بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، ضرورة الاحتكام الى الصوت الوطني الجامع والعاقل، والتخفيف من حدّة الخطابات التي تتخذ طابعاً طائفياً، لافتا إلى أنه من الأجدى خفض منسوب المواقف المتشنجة التي توّلد التباعد والنفور وتعرقل مسيرة التلاقي في بلد كان السبّاق الى نشر ثقافة الحوار، وبما يتلاءم مع ما يحدث من انفراجات على صعيد الإتفاقات في المنطقة، والتي نأمل انسحابها على الداخل.

ورأى أن الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون اليوم والاستنزاف الحاصل في قطاعات ومؤسسات الدولة، يضع الحكومة امام واجباتها في ما ينطبق عليها من مسؤوليات في حالة الفراغ الحاصلة وتنفيذ التزاماتها تجاه القطاعات الوظيفية والعمالية على حدٍ سواء وتقديم التعويضات الكاملة لأصحابها، من اجل وقف الاعتصامات العمالية وعودة الإدارة الى سكة عملها وانتاجيتها الصحيحة. 

وفي هذا السياق دعا المجلس وزارتي التربية والمالية والحكومة مجتمعة الى اتخاذ الاجراءات المالية السريعة تجاه الاساتذة والمعلمين، للحفاظ على المدرسة الرسمية من جهة، وإجراء الامتحانات على نحو طبيعي من جهة ثانية، حفاظاً على مستوى الشهادة اللبنانية وميزتها بين دول المنطقة.
 

أخبار لبنان

المجلس المذهبي

شيخ العقل

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