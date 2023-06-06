المديرية العامة للبريد اعلنت اطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية

المديرية العامة للبريد: اطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية



اعلنت وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في بيان، "اطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية.



للمزيد من المعلومات الاتصال على الارقام التالية:



01-424880 و 384184-70



كما ودعت "الراغبين بالمشاركة يمكن الاطلاع على دفتر الشروط عبر المنصة الالكترونية لهيئة الشراء العامة www.ppa.gov.lb اعتبارا من ٧-٦-٢٠٢٣ ولغاية ١٢-٧-٢٠٢٣".