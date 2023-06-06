الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"التوافق الوطني" ثمّن دعوة بري لجلسة انتخاب: الاصطفافات الحادة تقود إلى انقسام لا يحتمله لبنان
أخبار لبنان
2023-06-06 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"التوافق الوطني" ثمّن دعوة بري لجلسة انتخاب: الاصطفافات الحادة تقود إلى انقسام لا يحتمله لبنان
تداول تكتل "التوافق الوطني" في اجتماعه الدوري، في أبرز المستجدات والتطورات على الساحة السياسية اللبنانية، مثمنا على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 14 الجاري، وأكد أن أعضائه سيلبون هذه الدعوة وسيحضرون الجلسة.
وأكد التكتل أهمية الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتباره المعبر السياسي والدستوري الضروري لإعادة انتظام السلطات وانطلاق مسيرة إنقاذ لبنان وانتشاله من أزماته الخانقة.
كما أكد أن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل المعاناة غير المسبوقة وأنه يتخوّف من انهيار الاستقرار الاجتماعي وحصول فوضى ليست في مصلحة أحد.
ورأى تكتل "التوافق الوطني" أن الاصطفافات الحادة تقود إلى شكل من الانقسام الذي لا يحتمله لبنان في هذه المفترق المصيري، وأن البدائل الوطنية الآمنة عنوانها الوحيد هو التوافق، الذي يشكّل فعلياً مناعة وطنية للبلاد وللرئيس العتيد وللمؤسسات الدستورية، وقال التكتل: "علينا جميعا ككتل نيابية وكقوى سياسية أن نخفّف من وطأة هذه الاصطفافات وان نعيد التفكير بدعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار الوطني الجامع والشامل الذي لا يستثني احدا، ويكون بعيداً من أي ضغوط ويلبّي مصلحة لبنان وشعبه".
ولفت إلى أنه يتطلعو بأمل كبير الى مسيرة اعادة لم الشمل العربي بمبادرة من المملكة العربية السعودية والإخوة العرب، والى الانفتاح الايجابي الحاصل على المستوى الاقليمي، داعيا اللبنانيين الى التقاط هذه الفرصة الثمينة لما لها من انعكاسات ايجابية على لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقال إن ضيّعنا هذه الفرصة سنندم حين لا ينفع الندم.
وجدد التأكيد أن يده ممدودة لكل الزملاء من مختلف الطوائف والمناطق، معتبرا أن الوطن يحتاج الى تضافر جهود جميع ابنائه المخلصين.
يُذكر أن تكتل "الوفاق الوطني" يضمّ النواب فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، محمد يحيى، وطه ناجي وحسن مراد.
أخبار لبنان
تكتل "التوافق الوطني"
بري
جلسة انتخاب
التالي
أوساط مواكبة لحراك الراعي لـ"الجمهورية": هناك ترشيح آخر يتمتع بمروحة واسعة ووازنة
أوساط معارضة لـ"نداء الوطن": لو كان لنواب الإعتدال موقف واضح لما كان لباسيل فرصة لتعويم نفسه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-04
يعقوبيان للـLBCI: احتمال أن يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس يوم الخميس وسنفعل ما هو أفضل للبنانيين
أخبار لبنان
2023-06-04
يعقوبيان للـLBCI: احتمال أن يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس يوم الخميس وسنفعل ما هو أفضل للبنانيين
0
آخر الأخبار
2023-06-04
يعقوبيان للـLBCI: احتمال وارد أن يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس يوم الخميس وعلينا تكثيف الجهود لحين موعد الجلسة
آخر الأخبار
2023-06-04
يعقوبيان للـLBCI: احتمال وارد أن يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس يوم الخميس وعلينا تكثيف الجهود لحين موعد الجلسة
0
صحف اليوم
2023-06-03
بري لـ"الشرق الاوسط": سأدعو إلى جلسة انتخاب رئيس فور توفر الترشيح الجدي
صحف اليوم
2023-06-03
بري لـ"الشرق الاوسط": سأدعو إلى جلسة انتخاب رئيس فور توفر الترشيح الجدي
0
أخبار دولية
14:46
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
أخبار دولية
14:46
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:35
الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد
أخبار لبنان
15:35
الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد
0
أخبار لبنان
14:58
بيان صادر عن وزارة الزراعة حول موضوع شراء محصول القمح
أخبار لبنان
14:58
بيان صادر عن وزارة الزراعة حول موضوع شراء محصول القمح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
0
أخبار دولية
08:09
زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي
أخبار دولية
08:09
زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي
0
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف
تقارير نشرة الاخبار
08:11
تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تحوّلان أساسيان جعلا من زيارة بلينكن للسعودية حدثاً غير عادي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تحوّلان أساسيان جعلا من زيارة بلينكن للسعودية حدثاً غير عادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان الى العالمية مع لاعبي منتخب لبنان للشباب في كرة السلة والـLBCI تطرح عليهم اسئلة سريعة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان الى العالمية مع لاعبي منتخب لبنان للشباب في كرة السلة والـLBCI تطرح عليهم اسئلة سريعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الهدر إلى الفرز ...مشروع لإعادة تدوير المخلفات الزجاجية والبلاستيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الهدر إلى الفرز ...مشروع لإعادة تدوير المخلفات الزجاجية والبلاستيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
نسبة المترددين والمتريّثين في جلسة ١٤ حزيران ما زالت مرتفعة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
نسبة المترددين والمتريّثين في جلسة ١٤ حزيران ما زالت مرتفعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
2
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
3
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
4
فنّ
08:14
ماريتا الحلاني في ليلة الحناء قبل الزواج... شاهدوا فرحة أهلها بالرقص والدموع (فيديو)
فنّ
08:14
ماريتا الحلاني في ليلة الحناء قبل الزواج... شاهدوا فرحة أهلها بالرقص والدموع (فيديو)
5
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
6
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!
7
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
8
منوعات
05:36
مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!
منوعات
05:36
مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More