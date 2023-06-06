القعقور: لا لمرشح التقاطع التسووي جهاد أزعور ولن نسير بمنطق "البراغماتية"

أكدت النائبة حليمة القعقور "أننا لسنا بوارد المشاركة في تسويات بعد التطورات السياسية الأخيرة، ونؤكد اننا لن نكون جزءًا من أوراق تفاوض وتسويات تبدو محلية ورأيناها اليوم تتوسع لتصبح إقليمية، ولسنا بوارد المشاركة في تسويات تشبه التمديد لإميل لحود أو إعادة إنتاج عهدي ميشال سليمان وميشال عون، خصوصا أن الغرض منها هو تشكيل حكومات تحاصص ورؤساء يأتون ليحموا هذا التحاصص".



وأشار قعقور في بيان، إلى أن "ليس مكاننا مع الثنائيات الطائفية التي تفتت المشروع الوطني"، مؤكدة أنه "كما أعلنا منذ اليوم الأول، لا لمرشح الفرض سليمان فرنجية، ولا لمرشح التقاطع التسووي جهاد أزعور، لن نسير بمنطق "البراغماتية" العاجز عن أن يكون مدخلًا للتغيير، ليكون مجرد إعادة تدوير للنظام".



وكشفت قائلة :" سنقترع فقط لرئيس نعرف من مساره السياسي أنه لا يساوم على سيادة الدولة وحكم القانون والمؤسسات، ورؤيته المالية تعطي الأولوية للخروج من الأزمة مع حماية مصالح المجتمع، لا أقطاب السلطة وأصحاب المصارف".