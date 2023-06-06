قائد الجيش: هدفنا هو حماية لبنان وأهله بمن فيهم أهلنا في الضاحية

قائد الجيش: هدفنا هو حماية لبنان وأهله بمن فيهم أهلنا في الضاحية



أشاد قائد الجيش العماد جوزاف عون بإنجازات الجيش ومديرية المخابرات على مختلف الصعد.



وخلال تفقّدِه مكتبَ أمن الضاحية وفرعَ مخابراتِ منطقة بيروت وقيادةَ فوج التدخل الثالث، توجّه للعسكريين بالقول: "بفضلكم أصبح الجيش محطَّ ثقة في الداخل والخارج، أنتم عمودُ لبنان الفقري وسببُ بقائه".



كما تطرّق للمساعدات التي يتلقاها الجيش.



وقال: "هدفنا هو حماية لبنان وأهله بمن فيهم أهلنا في الضاحية".