بيان صادر عن وزارة الزراعة حول موضوع شراء محصول القمح

وزارة الزراعة: الحاج حسن تواصل مع سلام واتفقا على قيام وزارة الاقتصاد بالسرعة القصوى بتطبيق قرار مجلس الوزراء لجهة الإسراع باستلام محصول القمح من المزارعين

أصدرت وزارة الزراعة بيانًا حول "موضوع شراء محصول القمح"، أكّدت فيه أن وزير الزراعة عباس الحاج حسن تواصل مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام واتفقا على قيام وزارة الاقتصاد بالسرعة القصوى بتطبيق قرار مجلس الوزراء لجهة الإسراع باستلام محصول القمح من المزارعين.



وجاء في البيان: "تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن موضوع شراء محصول القمح لهذا الموسم حيث توجه بكتاب لمجلس الوزراء بهذا الخصوص وكتاب مماثل لوزارة الاقتصاد والتجارة معلناً جهوزية فرق عمل وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لشراء محصول القمح وفي ذات الآلية التي أقرها مجلس الوزراء بقراره العام الماضي وفى اقتراح وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة.



وفي هذا السياق تواصل الوزير الحاج حسن مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام واتفقا على قيام وزارة الاقتصاد بالسرعة القصوى بتطبيق قرار مجلس الوزراء لجهة الإسراع باستلام محصول القمح من المزارعين والذي يتميز هذا العام بوجود كميات وافرة من القمح الطري والذي جاء نتيجة جهود الوزارة ودعم منظمة "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية عبر توزيع بذار القمح الطري من صنف اكساد ۱۱۳۳ والذي تم متابعته من قبل خبراء منظمات "إكساد ، الفار" وكوادر المديرية العامة للزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية من خلال زيارات ميدانية شملت جميع المراحل الزراعية المختلفة".